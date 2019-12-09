«Аякс» — «Валенсия». Прогноз: второй тайм матча в Испании будет огненным

10 декабря на стадионе «Йохан Круифф Арена» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов амстердамский «Аякс» примет «Валенсию». Встреча начнётся в 23:00 мск. Эксперты склоняются к успеху хозяев. Сделать ставку на коллектив Эрика тен Хага в букмекерских конторах можно за 1.68. Победа команды Дениса Черышева оценивается аналитиками коэффициентом 4.74.

Прогноз матча «Аякс» — «Валенсия» (10.12.2019)

После пяти туров в группе H Лиги чемпионов ясно только одно: на четвёртой строчке в любом случае останется французский «Лилль». У «Аякса» десять очков, на два балла меньше у «Челси» и «Валенсии». Перед заключительными поединками расклад не в пользу команды Дениса Черышева.



«Челси» дома с огромной вероятностью одолеет «Лилль», поэтому «Валенсии» для выхода в плей-офф Лиги чемпионов необходимо на выезде переиграть «Аякс». Букмекеры дают 4.74 на чистую победу «летучих мышей», а успех амстердамцев оценён коэффициентом 1.68. Многое будет зависеть от травмированных, поэтому в классический исход лучше не лезть.



В различных источниках есть информация о том, что встречу у «Аякса» пропустят Промес, Нерес, Лабьяд и Банде. Гости обойдутся без Гарая, Кондогбиа и Пиччини, под вопросом Черышев, Гуэдеш, Ин и Дьякаби. Порой перед ключевыми матчами Лиги чемпионов соперники специально преподносят ложные данные, чтобы сбить столку противника.



Мы сделаем ставку исходя из стратегических раскладов в квартете H. «Аякс» и «Валенсия» прекрасно понимают, что «Челси» в Лондоне свой шанс не упустит. Фактически, в Амстердаме состоится матч плей-офф, в котором гостей устроит лишь победа, а хозяевам вполне хватит ничейного исхода.



В данных условиях перспективно выглядит тотал второго тайма больше 1,5 с коэффициентом 1.73. До перерыва соперники ещё могут присматриваться друг к другу и осторожничать, но ближе к концовке игра обязательно раскроется. Больше «Аякса» в нынешнем сезоне Лиги чемпионов на групповом этапе забили только три клуба, однако и у «Валенсии» полный порядок с нападением.



«Летучие мыши» обожают футбол на контратаках, «Аякс» хорош во всех фазах работы с мячом. В первом круге амстердамцы выиграли со счётом 3:0, но тогда был совсем другой турнирный расклад. Когда исход стал понятен, то соперники решили сохранить силы для будущих сражений. На этот раз отступать уже некуда.

Счёт так или иначе не будет устраивать одну из команд. «Аякс» разозлён после сенсационного поражения во внутреннем первенстве, а «Валенсия» в приподнятом настроении из-за волевой победы в Примере. Зрителей на «Йохан Круифф Арене» ожидает потрясающий футбол, в котором основные события развернутся во второй 45-минутке.

Ставка на матч «Аякс» — «Валенсия»

Перед заключительным туром у «Аякса» десять очков, у «Челси» и «Валенсии» по восемь. Синие с высокой вероятностью разберутся дома с «Лиллем», поэтому вторая путёвка в плей-офф разыграется на «Йохан Круифф Арене». Так как счёт не будет устраивать одну из команд, то ближе к концовке мы ожидаем увидеть открытый футбол. С коэффициентом 1.73 можно сделать ставку на тотал второго тайма больше 1,5.



Ставка: тотал второго тайма больше 1,5 с коэффициентом 1.73.

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