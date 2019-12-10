«Бенфика» – «Зенит»: прогноз Владислава Радимова на игру Лиги чемпионов

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» – «Зенит».



Ставка: обе забьют за 1.74.



«Предстоит очень тяжёлый матч: «Бенфике» надо выигрывать 2:0 или 3:1, чтобы попасть в Лигу Европы, а «Зениту» нужно, чтобы «Лион» не выиграл. Думаю, что в этом матче будет открытый футбол и обе команды смогут забить. «Бенфика» в последних матчах забивает, и забивает очень много, а «Зениту» просто необходимы голы в этом матче. Не думаю, что питерцы выйдут в пять защитников, мне кажется, выставят четверых и постараются сыграть в открытый футбол. Но опять же, как будет на самом деле — сказать не смогу, потому что мы все видели, как наша сборная сыграла в открытый футбол с Бельгией.



На самом деле «Зениту» будет очень тяжело выиграть в гостях, потому что в еврокубках на чужом поле питерцы не выигрывали уже давненько. Но у «Зенита» достаточно ресурсов, чтобы забить, хотя не стоит забывать, что и «Бенфика» дома при своих болельщиках будет атаковать. Поэтому мне кажется, что матч получится результативным и голы от обеих команд мы увидим точно.



Что касается выступления «Зенита» в Лиге чемпионов, то тут двоякое мнение. Были удачные матчи с «Бенфикой» и «Лионом» дома, но и были матчи с «Лейпцигом», где немецкая команда полностью переиграла «Зенит» и оказалась на голову сильнее», — сказал Радимов.

«Бенфика» — «Зенит». Прогноз: Семак и Дзюба не выведут Питер даже в Лигу Европы Без Ракицкого оборона сине-бело-голубых превратится в решето. «Зенит» уступит в Португалии.