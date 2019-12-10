«Интер» – «Барселона»: прогноз Жорди Гратакоса на встречу Лиги чемпионов

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Интер» – «Барселона».



Ставка: обе забьют за 1.70.



«Интеру» нужна победа, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов, – это невероятно важно для миланского клуба, ведь такой результат будет означать, что команда прогрессирует и делает шаг вперед после нескольких неудачных лет.



«Барса» же уже обеспечила себе первое место в группе и везет в Милан неоптимальный состав. Дан отдых Лео Месси; полетели с командой Суарес и Гризманн, но не факт, что они выйдут с первых минут. «Барсе» на следующей неделе играть с «Реалом» важнейший матч в Ла Лиге, поэтому стоит ждать сильной ротации. Скорее всего, на поле выйдут игроки ближайшего запаса – такие, как Видаль, Перес, Фати.



Но даже с таким составом «Барса» остается «Барсой» и будет стремиться победить. Резервистам нужно показать себя, и легко «Интеру» точно не будет.



Скорее всего, нас ждет открытый футбол, где у обеих команд будет шанс на успех. Поставил бы на то, что обе команды забьют. А самый вероятный исход, на мой взгляд, – ничья», — сказал Гратакос.



«Интер» — «Барселона». Прогноз: Вальверде даст отдых Месси и Суаресу Каталонцы не станут нагружать лидеров в ничего не значащем матче. «Интеру» повезло.