«Интер» – «Барселона»: прогноз Жорди Гратакоса на встречу Лиги чемпионов

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Интер» – «Барселона».
Ставка: обе забьют за 1.70.
«Интеру» нужна победа, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов, – это невероятно важно для миланского клуба, ведь такой результат будет означать, что команда прогрессирует и делает шаг вперед после нескольких неудачных лет.
«Барса» же уже обеспечила себе первое место в группе и везет в Милан неоптимальный состав. Дан отдых Лео Месси; полетели с командой Суарес и Гризманн, но не факт, что они выйдут с первых минут. «Барсе» на следующей неделе играть с «Реалом» важнейший матч в Ла Лиге, поэтому стоит ждать сильной ротации. Скорее всего, на поле выйдут игроки ближайшего запаса – такие, как Видаль, Перес, Фати.
Но даже с таким составом «Барса» остается «Барсой» и будет стремиться победить. Резервистам нужно показать себя, и легко «Интеру» точно не будет.
Скорее всего, нас ждет открытый футбол, где у обеих команд будет шанс на успех. Поставил бы на то, что обе команды забьют. А самый вероятный исход, на мой взгляд, – ничья», — сказал Гратакос.
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