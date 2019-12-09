«Интер» — «Барселона». Прогноз: Вальверде даст отдых Месси и Суаресу

10 декабря в Милане на стадионе «Сан-Сиро» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» примет «Барселону». Встреча начнётся в 23:00 мск. Эксперты считают чёрно-синих явным фаворитом поединка. Сделать ставку на команду Антонио Конте в букмекерских конторах можно за 1.68. Победа каталонцев оценивается аналитиками коэффициентом 4.92.

Прогноз матча «Интер» — «Барселона» (10.12.2019)

«Интер» в очередном матче Серии А упустил возможность добиться лучшего старта в истории клуба по итогам 15 туров. Чёрно-синие на своём поле сыграли вничью с «Ромой», но сохранили первую строчку из-за поражения «Ювентуса». Теперь команде Антонио Конте необходимо решать задачу по выходу в плей-офф Лиги чемпионов.



«Барселона» в выходные спокойно разгромила «Мальорку», вернулась на лидирующую позицию в Примере, а Месси оформил очередной хет-трик. В Лиге чемпионов у каталонцев уже гарантированная первая строчка в группе F, поэтому в предстоящем поединке Эрнесто Вальверде может спокойно заняться проверкой ближайшего резерва.



Котировки букмекеров недвусмысленно намекают на отношение «Барселоны» к предстоящему поединку. Эксперты дают скромные 1.68 на победу «Интера». Мы попробуем увеличить потенциальную прибыль и проверить фору «-1» на чёрно-синих с коэффициентом 2.07. Для уверенного триумфа хозяев хватает предпосылок.



У «Барселоны» было на день меньше отдыха и нет никаких причин нагружать основу в матче с «Интером». В Примере каталонцы продолжают борьбу с «Реалом» за титул, а выход из группы в Лиге чемпионов с первого места уже гарантирован. С высокой вероятностью Вальверде выставит запасных и ближайший резерв.



Дембеле и Альба травмированы, Месси, Суарес, Бускетс, Ракитич и Пике уже немолоды, поэтому «Барселоне» логичнее предоставить отдых своим лидерам. Гости лишены турнирной мотивации, а «Интеру» для выхода в плей-офф необходима только победа. «Боруссия» практически наверняка дома разберётся со «Славией», из-за чего чёрно-синим нужно обязательно брать максимум с каталонцами.



В первом круге «Барселона» одолела «Интер» со счётом 2:1, но в атаке у каталонцев всё сделали Месси и Суарес. Нельзя считать, что гости обязательно подарят чёрно-синим путёвку в плей-офф. Резервисты в коллективе Эрнесто Вальверде мечтают пробиться в основу и заслужить больше игрового времени, но уж слишком силён соперник.

«Барселоне» будет не хватать сыгранности, а Конте уже отладил в «Интер» великолепный механизм. Вполне возможно, что перед матчем коэффициент на хозяев сильно просядет. После информации о стартовом составе каталонцев игроки на ставках наверняка побегут грузить на чёрно-синих. Мы рискнём взять фору «-1» на «Интер» заранее.

Ставка на матч «Интер» — «Барселона»

«Барселона» уже гарантировала себе первую строчку в группе F в Лиге чемпионов, поэтому с высокой вероятностью Эрнесто Вальверде предоставит отдых своим лидерам. С коэффициентом 2.07 мы сделаем ставку на фору «-1» на «Интер». Чёрно-синим необходима победа для выхода в плей-офф, и против второго состава каталонцев у парней Антонио Конте есть все шансы на триумф.



Ставка: победа «Интера» с форой «-1» с коэффициентом 2.07.

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