«Байер» – «Ювентус»: прогноз Романа Нагучева на игру Лиги чемпионов

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев сделал прогноз на матч «Аякс» – «Валенсия» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20. Встреча состоится в среду, 11 декабря, в Леверкузене.



Ставка: минимум 4 мяча в матче за 2.80.



«Кто-то скажет, что «Ювентус» не мотивирован, а «Байеру» наоборот нужна победа, чтобы исключить одного из самых крепких соперников по Лиге чемпионов «Атлетико» Мадрид. «Ювентус» может даже специально проиграть. Мне кажется, что речь сейчас нужно вести не об этом, а о том, что «Ювентусу» нужно возвращаться к своим лучшим кондициям. Учитывая, что этот матч ничего не значит, «Ювентус» может попытаться сыграть более спокойно, поработав над некоторыми своими ошибками. Я не уверен, что «Байер» в этой ситуации справится, хотя он находится в хорошей форме.



Можно взять победу «Ювентуса», который будет играть не основным составом, но можно предположить и победу «Байера». Сложно прогнозировать чем-либо успех в таком матче. Поэтому мне представляется интересным вариантом — результативная игра. Тотал больше 3,5 гола вполне возможен», — сказал Нагучев.



«Байер» — «Ювентус». Прогноз: соперники «Локо» повеселятся напоследок Сарри даст шанс резервистам, а «Байер» постарается реабилитироваться за 0:3.