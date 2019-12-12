«Эспаньол» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на Лигу Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Эспаньол» — ЦСКА в 6-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.



Ставка: победа ЦСКА с форой (0) за 2.66.



«Понятно. что ЦСКА уже никуда не выходит, а «Эспаньол» занимает первое место в группе. Не получился совсем этот групповой этап у армейцев. К сожалению. Почти не прибавила команда Гончаренко нам очков в копилку европейскую. Но здесь есть шанс громко хлопнуть дверью и хоть что-то добавить в ту самую копилку.



Неудачно ЦСКА провел эту осень. Постоянно во вторых таймах команда сдавала, в том числе и в домашней встрече с «Эспаньолом». Сейчас есть шанс взять реванш. Все-таки нужно понимать, что «Эспаньол» у себя в чемпионате идет на последнем месте. Команда далеко не такая мощная, как может показаться. Тот же «Хетафе», с которым играет «Краснодар». поинтереснее.



«Эспаньолу», который вышел уже в плей-офф, нужно думать, как в чемпионате исправлять ситуацию. Уверен, что он выставит чуть ли не дублирующий состав. Дальше важная игра с «Бетисом», который сейчас хорош. ЦСКА имеет шанс улучшить себе настроение перед отпуском. Надеюсь, Гончаренко команду настроит.



Ну и мы помним прошлый год, когда в шестом туре ЦСКА разобрался с «Реалом». Почему бы и сейчас не удивить? Поставлю на ЦСКА с форой (0)», — сказал Титов.

«Эспаньол» — ЦСКА. Прогноз: рискнём проверить коэффициент 3.76 ЦСКА хочет уйти на зимний перерыв в хорошем настроении. «Эспаньолу» сейчас не до Лиги Европы.