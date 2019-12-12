«Эспаньол» – ЦСКА: прогноз Валерия Непомнящего на встречу Лиги Европы

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч Лиги Европы «Эспаньол» – ЦСКА.
Ставка: победа «Эспаньола» за 2.00.
«У обеих команд нет турнирной мотивации перед этой встречей, потому что «Эспаньол» уже вышел в плей-офф, а ЦСКА не поднимется выше четвёртого места в группе. Но не думаю, что от этого результат может быть непредсказуемым. «Эспаньол» будет играть на победу, и для ЦСКА получится очень сложный матч.
В обороне у ЦСКА непонятно что творится, и в целом очень разочаровывающий уровень игры у «армейцев», как ни прискорбно об этом говорить. Нужно что-то решать с защитниками, усилить каким-то образом оборону.
ЦСКА сыграет основным составом, так как это последний матч сезона и нужно побороться, какое бы ни было положение в группе. Поэтому сыграют все сильнейшие. Обязательно должен попасть в состав Алан Дзагоев, он играет регулярно в последних матчах. Но пока я не вижу от Алана той игры, которую от него все ждут, хотя он старается. Конечно, ему важно сыграть, тем более в хороших условиях, которые будут в Испании.
«Эспаньол» — явный фаворит, и он одержит победу в этом матче. Для того чтобы ЦСКА добился положительного результата, должно много чего случиться, но я не вижу сейчас потенциала у ЦСКА для победы в Испании», — сказал Непомнящий.
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