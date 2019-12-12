«Хетафе» – «Краснодар»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги Европы в Испании

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20 «Хетафе» – «Краснодар».



Ставка: тотал больше 2,5 мяча за 2.12.



«Испанцы прекрасно понимают, что их устроит ничья. Но команды, которые выходят играть на такой результат, обычно заканчивают плохо. «Краснодар» преобразился в Лиге Европы, и сейчас в отличной форме находятся футболисты.



Я бы обратил внимание на то, что «Краснодар» в Европе пропускает много — 8 мячей в 5 матчах. Но опять же, сейчас команда в хорошей форме, и считаю, что игра будет открытой. Думаю, что и те и другие с самого начала пойдут вперёд. «Хетафе» не будет закрываться, так как знает, к чему приводят игры с настроем на ничью, а «Краснодару» просто нужно побеждать. Беру тотал больше 2,5 гола».