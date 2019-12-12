«Эспаньол» — ЦСКА: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Лиги Европы 12 декабря

Известный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч «Эспаньол» — ЦСКА в 6-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.



Ставка: обе забьют за 1.80, ИТБ 1,5 мяча ЦСКА за 3.15.



«Провальная осень у ЦСКА. Думаю, что шансов исправить ситуацию хотя бы с настроением у «армейцев» нет. Понятно, что возможностей выйти из группы и подавно не осталось. Но ЦСКА будет биться, команда может последний матч провести неплохо именно из-за того, что надо проявить себя.



Я думаю, что в этом матче вполне реальная ставка «обе забьют». Либо можно предположить, что игра в атаке у ЦСКА пойдёт, рискнуть и взять индивидуальный тотал «армейцев» больше 1,5. Давления нет, и команда Гончаренко может сыграть в своё удовольствие».