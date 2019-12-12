Усман — Ковингтон, UFC 245: прогноз, ставки и коэффициенты на бой 15 декабря

15 декабря в Лас-Вегасе нигериец Камару Усман и американец Колби Ковингтон проведут главный бой крупного номерного турнира UFC 245. Титульный поединок пройдёт в полусреднем весе и будет состоять из пяти раундов. Начало боя состоится примерно в 06:00 мск.
Букмекеры считают явным фаворитом Усмана, поставить на его победу предлагается с коэффициентом 1.50, что соответствует 62% вероятности.
В случае победы Ковингтона сыграет коэффициент 2.22 (около 35%). Ничейный исход оценивается коэффициентом 30.0 (3%).
Букмекеры уверены, что бой продлится всю дистанцию: поставить на этот вариант можно с коэффициентом 1.41. Досрочное завершение поединка идёт за 2.78.
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