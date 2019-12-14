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«Ливерпуль» — «Уотфорд»: прогноз Александра Елагина на матч чемпионата Англии

«Ливерпуль» — «Уотфорд»: прогноз Александра Елагина на матч чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0

Известный телекомментатор Александр Елагин дал прогноз на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Уотфорд».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-2) за 1.90.

«Напомню, на «Энфилде» красные не проигрывают уже 48 матчей подряд. При этом победную серию на этом стадионе они довели уже до 15 матчей.

Однако стоит напомнить, что единственная победа в нынешнем сезоне АПЛ была одержана «шмелями» как раз на выезде — в 12-м туре в матче с «Норвичем». Потом к руководству команды пришел Найджел Пирсон, опытнейший специалист, прекрасный мотиватор, один из создателей чемпионского «Лестера» сезона-2015/16.

Так что у «Ливерпуля» лёгкой прогулки не предвидится. Думаю, «Уотфорд» может упереться. С другой стороны, не стоит переоценивать силу «шмелей». Они, конечно, ребята боевые, но выиграть у «Ливерпуля» в его логове, думаю, не получится. Я этого не представляю. При всём уважении к Пирсону и его команде, предлагаю поставить на победу «Ливерпуля» с форой -2».

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