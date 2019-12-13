Выбери лучшего игрока «Спартака» осени-2019 с ФОНБЕТ

Букмекерская компания ФОНБЕТ проводит голосование за лучшего игрока хоккейного клуба «Спартак».



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Осенью «Спартак» провёл 33 матча. На этом отрезке красно-белые одержали 12 побед в основное время, 2 – в овертайме, 4 – по буллитам, потерпели 11 поражений в основное время, 3 – в овертайме, 1 – по буллитам. В этих встречах «Спартак» забил 87 голов, а пропустил 83.



Аналитики ФОНБЕТ выделили в качестве лучших игроков «Спартака» вратаря Юлиуса Гудачека, защитника Дмитрия Вишневского, нападающих Каспарса Даугавиньша, Илью Зубова и Артёма Фёдорова.

Гудачек провёл осенью 21 матч и показал хорошую статистику – 93% отражённых бросков и 2,1 пропущенной шайбы в среднем за матч. Также на счету словака два матча на ноль и 11 побед.



Вишневский играл в первой паре обороны «Спартака» и был одним из самых надёжных хоккеистов команды. Дмитрий лидирует по показателю полезности (+9) среди защитников. Красно-белые пропустили 14 шайб в равных составах,

когда Вишневский находился на площадке. У других ведущих защитников «Спартака» этот показатель хуже.



Зубов, Даугавиньш и Фёдоров – одни из лучших бомбардиров «Спартака». Зубов набрал 14 очков, Даугавиньш – 15, Фёдоров – 20. На троих форварды забросили 18 шайб – это 29% от общего количества голов нападающих «Спартака».