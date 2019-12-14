«Реал Сосьедад» — «Барселона»: прогноз Михаила Поленова на матч Примеры

Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч 17-го тура Примеры сезона-2019/20 «Реал Сосьедад» — «Барселона».



Ставка: ИТБ 1 гола «Реала Сосьедад» за 1.80.



«В грядущем туре Примеры «Барселона» отправится к «Сосьедаду», что будет достаточно непростым выездом для каталонцев. И вообще нынешняя неделя для подопечных Вальверде тяжёлая: игра в Милане в Лиге чемпионов, затем игра в Сан-Себастьяне, а потом и «эль класико». На этой дистанции нужно было равномерно разложить силы, так как традиционно выезд к «Сосьедаду» приносит лишь проблемы. Не стоит думать, что в Сан-Себастьяне «Барса» будет отдыхать. Не случайно Лионелю Месси дали отдохнуть в Лиге чемпионов, ведь сейчас есть дела поважнее.



В последние годы очень тяжело «Барселона» играет в Сан-Себастьяне. «Барса» выигрывает, но всегда это делает с трудом. Каталонцы уязвимы в обороне, а вот «Сосьедад», наоборот, как мне кажется, хорош в атаке. В этом сезоне в Ла Лиге каталонцы пропустили 18 мячей — больше остальных команд из первой тройки. В то же время «Сосьедад» находится на четвёртом месте в таблице по общим показателям и на такой же строчке — в графе забитых мячей. Думаете, я говорю про «обе забьют»? Ошибаетесь.



Сначала я думал о форе «Сосьедада» с нулём, но коэффициент больше трёх, и это уже слишком смело. Поэтому лучше рассмотреть индивидуальный тотал «Сосьедада» больше одного. Хозяева забивают практически в каждом матче, а у гостей явные проблемы в обороне. Отсюда и моя ставка. Возможно, что «Сосьедад» сумеет забить два. А если сил хватит только на один — ведь это всё-таки «Барселона», — то получаем возврат».