«Челси» — «Борнмут»: прогноз Романа Гутцайта на матч английской Премьер-лиги

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Борнмут».
Ставка: победа «Челси» с форой (–1,5) за 1.76.
«Пусть “Челси” уже играл на этой неделе в Лиге чемпионов, но там было много положительных эмоций, ведь лондонцы переиграли “Лилль” и прошли в плей-офф еврокубка. Нужно вспомнить, что было ещё летом. Многие специалисты предрекали “Челси” чуть ли не борьбу за выживание, но команда успешно играет как на международной арене, так и в английской Премьер-лиге. Кроме того, трансферный запрет с команды Лэмпарда наконец-то снят, а значит, уже зимой они смогут усилиться.
С другой стороны, снятие трансферного запрета может лишь помешать коллективу, так как сейчас образовался крепкий костяк команды из молодёжи, которая уверенно прогрессирует и показывает неплохой уровень. Пришедшие звёзды могут нарушить всю атмосферу. Но об этом говорить пока рано, поскольку впереди много матчей, особенно в boxing day. А такого соперника, как “Борнмут”, хозяева “Стэмфорд Бридж” должны обыгрывать без всяких проблем.
Мой прогноз на эту встречу: победа “Челси” с форой (–1,5). “Челси” точно победит, но найти хороший коэффициент на это событие не получится. Но учитывая, что у лондонцев хорошая атакующая линия, они могут забить больше одного мяча».
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