«Анже» — «Монако»: прогноз Павла Занозина на матч чемпионата Франции 14 декабря

Футбольный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч чемпионата Франции «Анже» — «Монако».



Ставка: «Монако» победит за 2.30.



«Чемпионат Франции — достаточно сложный турнир для прогнозирования. Чего стоит один лишь факт, что сразу десяток команд претендует на еврокубки по итогам первенства (причём как минимум, если исходить из результатов турнирной таблицы на данный момент, а не оценивая амбиции каждого клуба). А в этом сезоне вообще складывается фантастическая картина, поскольку “ПСЖ” лидирует с отрывом всего лишь в пять очков. Понятно, что у преследователей шансов немного, но хотя бы в теории они есть.



“Анже” терпит уже три поражения подряд. “Монако” же находится в неплохой форме, Головин раздаёт передачи и забивает. Последний матч “монегаски” выиграли со счетом 3:0. Мне кажется, что команда нашего футболиста уже вышла из кризиса и можно ожидать их камбэка в Лигу Европы. Для начала и этот результат был бы неплох, ведь в прошлом году они вообще боролись за выживание.



Единственный плюс для “Анже” в этой игре заключается в том, что они будут играть на своем стадионе. Но я считаю, что сегодня тот самый случай, когда фактор родного газоне не повлияет на ход игры. “Монако” должны владеть инициативой, так как обладают более качественным игроками в своем составе. Ну и к тому же мотивация у подопечных Жардима значительно выше.



Мой прогноз: победа “Монако”. Как хорошо, что “монегаски” нестабильны. Поэтому на этот исход вам дадут хороший коэффициент».



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