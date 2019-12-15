«Арсенал» — «Манчестер Сити»: прогноз Виктора Гусева на матч чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити».



Ставка: «Ман Сити» победит за 1.51.



«Несмотря на то что «Ман Сити» недавно уступил «Манчестер Юнайтед» — 1:2, несмотря на то что сейчас это не тот «Ман Сити», который был в прошлом сезоне, я здесь вообще не вижу другого прогноза, кроме победы «горожан». Уж извините меня, болельщики «Арсенала».



Я посмотрел, как играет «Арсенал», и ужаснулся: до встречи с «Вест Хэмом» они побеждали 24 октября. Причем они выиграли в Лиге Европы у португальской «Витории». С тех пора ни одного выигрыша. Если мы говорим о том, что «Манчестер Сити» не тот, то какой же не тот «Арсенал» этом году… Смена тренера и все-все беды свалились на этот несчастный клуб.



Не очень допускаю, что «Сити» оступится второй раз подряд и проиграет «Арсеналу». Конечно, если брать общую статистику, то у «Арсенала» 96 побед при 48 победах «Манчестер Сити». Но всё это — за счёт далекого прошлого. Сейчас мы это учитывать не будем. В последний раз «Арсенал» в Премьер-лиге выиграл у «Манчестер Сити» в 2015 году. Это о чём-то говорит. 0:3, 0:4, 0:2, 1:3 — результаты последних очных матчей. Сплошные поражения «Арсенала».



Я сказал, что «Сити» в этом сезоне не тот, что в прошлом, но «горожане» всё равно находятся в тройке, в верхней группе. «Арсенал» же — в середине таблицы. Не знаю, как они будут выбираться. Возвращается в строй после травмы Александр Зинченко, очень высоко его ценит Пеп Гвардиола. Несомненно, это усиление команды гостей. Закончу тем, с чего начал: поставлю на победу «Манчестер Сити» с коэффициентом 1,51».



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