Россия — Чехия: прогноз «Чемпионата». Бонус от ФОНБЕТ до 10 000 рублей

Сегодня, 14 декабря, во втором матче второго этапа Евротура Кубка Первого канала сборная России на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве сыграет с Чехией. Встреча начнётся в 15:00 мск.



Провал сборной России на Кубке Карьялы разочаровал, но сюрпризом не стал: новый тренер, экспериментальный состав, чужой лёд. На домашнем Кубке Первого канала от команды ждали принципиально другого результата, однако первый же матч завершился поражением. Подопечные Алексея Кудашова уступили шведам (3:4).



В лучшие минуты россияне играли здорово и вполне могли зацепиться за овертайм, хотя в целом поражение заслужили. Слишком уж глубоким оказался провал на отрезке с пятой по 20-ю минуту, когда наблюдался стерильный контроль шайбы при полном отсутствии моментов. За такой хоккей в близком к оптимальному составе пришлось расплатиться.



Чехи тем временем одержали четвёртую победу в четырёх матчах. Далась она очень непросто: Финляндия проигрывала в две шайбы к 52-й минуте, но сумела отыграться и дотянуть до овертайма. Однако подопечных Милоша Ржиги это не смутило, они забросили победную шайбу в первой же атаке дополнительного времени (4:3 ОТ).



Чехи проводили свой матч в Пльзене, то есть на восстановление, перелёт и подготовку к игре со сборной России у них было полтора дня. Разозлённые хозяева справедливо идут у букмекеров фаворитов. Состав у подопечных Алексея Кудашова заметно сильнее, а чувствительное поражение от Швеции только добавит энергии и мотивации.



Не будем мудрить и возьмём две ставки: П1 с форой (-1,5) за 2.30 и гол Кирилла Капризова 2.10. В первом поединке Кубка Первого канала подавляющее большинство остроты исходило именно от звена Шипачёва, да и ключевая роль в большинстве увеличивает шансы на точный бросок от лидера ЦСКА. Поставьте на это и получите бонус до 10 000 рублей!

Россия — Чехия. Прогноз: Капризов спасёт Кудашова от серьёзных неприятностей Пока сборная России при новом тренере потерпела три поражения в четырёх матчах.