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«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»: прогноз Ильи Казакова на матч 17-го тура АПЛ

«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»: прогноз Ильи Казакова на матч 17-го тура АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 17-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон».

Ставка: «МЮ» победит за 1.75, ТМ 2,5 мяча за 2.00.

«Давно слежу за противостоянием «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». В своё время комментировал много матчей между этими соперниками и заметил особенность.

Матчи на «Гудисон Парк» часто получаются напряжёнными, несмотря на глобальную разницу в классе. «Эвертону» удавалось и забивать, и отнимать очки. Однако на выезде, на «Олд Траффорд», всё складывается очень неблагополучно.

На линии «Фонбет» — два любопытных коэффициента. Первый — низовая игра за 2,0, второй — победа «Манчестер Юнайтед» за 1,75. Предлагаю поставить на одно и другое. Мне кажется, это очень верные деньги.

Что «Эвертон» забьёт, не верю, а что будет верховой матч, не верю вдвойне. Всем удачи, а болельщикам «Эвертона» — терпения».

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