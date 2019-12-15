«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»: прогноз Ильи Казакова на матч 17-го тура АПЛ

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 17-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон».



Ставка: «МЮ» победит за 1.75, ТМ 2,5 мяча за 2.00.



«Давно слежу за противостоянием «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». В своё время комментировал много матчей между этими соперниками и заметил особенность.



Матчи на «Гудисон Парк» часто получаются напряжёнными, несмотря на глобальную разницу в классе. «Эвертону» удавалось и забивать, и отнимать очки. Однако на выезде, на «Олд Траффорд», всё складывается очень неблагополучно.



На линии «Фонбет» — два любопытных коэффициента. Первый — низовая игра за 2,0, второй — победа «Манчестер Юнайтед» за 1,75. Предлагаю поставить на одно и другое. Мне кажется, это очень верные деньги.



Что «Эвертон» забьёт, не верю, а что будет верховой матч, не верю вдвойне. Всем удачи, а болельщикам «Эвертона» — терпения».