Швеция – Чехия: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Первого канала

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Кубка Первого канала 2019 года Швеция – Чехия.



Ставка: победа Чехии с форой (-1,5) за 3.10.



«Второй тур Кубка Первого канала, который меньше всего на свете нужен Первому каналу, показал, что впечатления первого тура были в целом правильными. Самая ленивая команда этого Евротура — сборная Швеции. Ленивая настолько, будто проходит на льду срочную службу. Причём в Советской армии. В стройбате. А в штабе сборной нет капитана предпенсионного возраста, способного отеческими увещеваниями и черенком совковой лопаты сделать из шведов ударников коммунистического труда и отличников боевой подготовки. Забив первыми, шведы забили не только шайбу, но и на хоккей в целом, а нынешние финны — это не сборная России, которую можно обыгрывать на прямых ногах и не вспотев. В итоге шведы огребли от товарищей из Страны тысячи озёр по самое не балуй, и абсолютно заслуженно.



На другой стороне площадки будет самая живая команда Евротура. Она может валять дурака, но почему-то каждый раз берётся за ум, когда для этого ещё есть и время, и место. А не как наша сборная: начинает играть, когда бобик сдох и почки отвалились. А если начинает с самого начала, то бобик дохнет во втором периоде.



Особых надежд, что живенькие чехи вдруг встанут, а ленивые шведы вдруг перекуются, перевоспитаются и всем покажут кузькину мать, нет. К тому же статистика личных встреч свидетельствует, что в четырёх последних «междусобойчиках» чехи не просто мордовали «викингов», а исключительно в основное время. На выходе получается победа чехов с преимуществом в три шайбы, как им обычно и нравится».



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