«Кальяри» — «Лацио»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Серии А

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 16-го тура Серии А сезона-2019/20 «Кальяри» — «Лацио».
Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.76.
«Лацио» приятно удивляет в чемпионате Италии, правда, разочаровывает в Лиге Европы. Но я думаю, что Симоне Индзаги пожертвовал еврокубком ради Серии А: команда делает ставку на то, чтобы пробиться в этом сезоне в Лигу чемпионов.
Что касается «Кальяри», это команда, которая удивительно хорошо играет в чемпионате Италии и тоже борется за Лигу чемпионов. Поэтому я думаю, что нас ждёт яркая и интригующая игра, прекрасный футбол на Сардинии.
Я полностью уверен в том, что обе команды забьют – эта ставка может спокойно доехать. Ну а что касается ещё одного варианта, мне кажется, можно брать тотал больше 2,5 гола – игра будет яркая. Победителя предугадать сложно, но на голы ставить надо», — сказал Арустамян.
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