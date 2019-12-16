«Кристал Пэлас» — «Брайтон»: прогноз Юрия Розанова на встречу АПЛ
Известный телекомментатор Юрий Розанов дал прогноз на встречу английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Брайтон».
Ставка: обе забьют за 1.89.
«Обе команды неплохи (ну, по своим меркам, конечно). Пожалуй, «Брайтон» понадёжнее. «Кристал Пэлас» больше стремится играть вперёд. На этом его можно поймать. Думаю, и поймают. Много угловых. Наверное, голы туда и сюда. Опять же, «Брайтон» скорее», — полагает Розанов.
«Кристал Пэлас» — «Брайтон». Прогноз: без Чалова тут и забивать некому
По обороне «Кристал Пэлас» входит в топ-5 АПЛ, но у «орлов» второе с конца нападение.
- 16 декабря 2019
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:34
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:35
-
11:00
-
10:00
- 15 декабря 2019
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:31
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:10
-
11:50
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
Партнерский контент