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«Кристал Пэлас» — «Брайтон»: прогноз Юрия Розанова на встречу АПЛ

«Кристал Пэлас» — «Брайтон»: прогноз Юрия Розанова на встречу АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный телекомментатор Юрий Розанов дал прогноз на встречу английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Брайтон».

Ставка: обе забьют за 1.89.

«Обе команды неплохи (ну, по своим меркам, конечно). Пожалуй, «Брайтон» понадёжнее. «Кристал Пэлас» больше стремится играть вперёд. На этом его можно поймать. Думаю, и поймают. Много угловых. Наверное, голы туда и сюда. Опять же, «Брайтон» скорее», — полагает Розанов.

«Кристал Пэлас» — «Брайтон». Прогноз: без Чалова тут и забивать некому
По обороне «Кристал Пэлас» входит в топ-5 АПЛ, но у «орлов» второе с конца нападение.
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