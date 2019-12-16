«Кристал Пэлас» — «Брайтон»: прогноз Юрия Розанова на встречу АПЛ

Известный телекомментатор Юрий Розанов дал прогноз на встречу английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Брайтон».



Ставка: обе забьют за 1.89.



«Обе команды неплохи (ну, по своим меркам, конечно). Пожалуй, «Брайтон» понадёжнее. «Кристал Пэлас» больше стремится играть вперёд. На этом его можно поймать. Думаю, и поймают. Много угловых. Наверное, голы туда и сюда. Опять же, «Брайтон» скорее», — полагает Розанов.

«Кристал Пэлас» — «Брайтон». Прогноз: без Чалова тут и забивать некому По обороне «Кристал Пэлас» входит в топ-5 АПЛ, но у «орлов» второе с конца нападение.