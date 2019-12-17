«Барселона» — «Реал». Где смотреть прямую трансляцию матча 18 декабря

18 декабря 2019 года на стадионе «Камп Ноу» в матче 10-го тура испанской Примеры «Барселона» примет мадридский «Реал». Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Изначально «эль класико» планировалось провести 26 октября, но из-за протестов в столице Каталонии комитет по проведению спортивных соревнований решил перенести матч на другой день.
Эксперты считают явным фаворитом матча «Барселону». Победа Лионеля Месси и компании доступна в букмекерских конторах за 1.78, что соответствует 55% вероятности. Успех «Реала» оценён коэффициентом 4.30 (23%), а на ничью можно поставить за 4.28 (22%).
«Барселона» и «Реал» провели в нынешнем сезоне Примеры по 16 матчей. Обе команды набрали по 35 очков, но каталонцы опережают «сливочных» из-за лучшей разницы мячей.
В прошлом сезоне «Барселона» дважды одолела «Реал» в Примере — 5:1 и 1:0, а также выбила «сливочных» в полуфинале Кубка Короля — 1:1 и 3:0.
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