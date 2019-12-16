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Букмекеры: «Манчестер Сити» — фаворит серии 1/8 финала ЛЧ против «Реала»

Букмекеры: «Манчестер Сити» — фаворит серии 1/8 финала ЛЧ против «Реала»
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Сегодня, 16 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. По её итогам друг с другом сыграют «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

По оценке аналитиков, у команды Пепа Гвардиолы чуть больше шансов в противостоянии. Поставить на то, что дальше пройдёт «Манчестер Сити», можно с коэффициентом 1.63. Это примерно 58% вероятности. Сделать ставку на то, что в четвертьфинал пройдут подопечные Зинедина Зидана, можно за 2.27 (42%).

Первый матч серии пройдёт 18 февраля в Мадриде. В нём, согласно оценкам экспертов, шансы практически равны. Сделать ставку на испанский клуб можно за 2.50, а на английский — за 2.60. Вероятность ничейного исхода аналитики оценили коэффициентом 3.70.

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Эксперты: «Манчестер Сити» — фаворит Лиги чемпионов после жеребьёвки 1/8 финала
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