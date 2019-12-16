Эксперты: «Манчестер Сити» — фаворит Лиги чемпионов после жеребьёвки 1/8 финала

Сегодня, 16 декабря, в швейцарском городе Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. По её итогам букмекеры обновили коэффициенты на победителя турнира.



По оценке аналитиков, главный фаворит турнира — «Манчестер Сити». Поставить на победу команды Пепа Гвардиолы в Лиге чемпионов можно за 5.00. Это примерно 16% вероятности. В 1/8 финала «горожане» сыграют с мадридским «Реалом». На триумф команды Зинедина Зидана в турнире аналитики предложили коэффициент 16.00 (5%).

В числе главных фаворитов турнира также «Ливерпуль» (коэффициент 5.20, 16%) и «Барселона» (5.50, 15%). Команде Юргена Клоппа в первом раунде плей-офф предстоит сыграть с «Атлетико» (30.00, 3%), а каталонцам — с «Наполи» (60.00, 1.5%).



Шансы «Баварии» и «ПСЖ» букмекеры оценили одинаковым коэффициентом 8.00 (по 11%). Мюнхенцам в 1/8 финала предстоит встреча с «Челси» (30.00, 3%), а парижане сыграют с дортмундской «Боруссией» (55.00, 1,5%)



Сделать ставку на успех «Ювентуса» можно за 12.00 (7.7%). Криштиану Роналду и компании жребий определил в соперники «Лион» (220.00, 0.3%).



Поставить на победу «Тоттенхэма» можно с коэффициентом 22.00 (4.5%). Подопечные Жозе Моуринью в первом раунде плей-офф сыграют с «Лейпцигом» (33.00, 2.5%). Наконец, в ещё одной паре 1/8 финала сыграют «Аталанта» (70.00, 1%) и «Валенсия» (80.00, 1%).



Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 18 февраля 2020 года.



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