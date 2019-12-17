Гол Роналду в ворота «Байера» сделал выигрышным экспресс с коэффициентом 3895.30

Клиент букмекерской конторы ФОНБЕТ сделал ставку типа экспресс на сумму 20 рублей на 11 матчей шестого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20. Игрок выбрал следующие исходы:

— победа «Бенфики» в матче с «Зенитом» с коэффициентом 2.15

— тотал фолов больше 24 в матче «Боруссия Д» — «Славия» с коэффициентом 1.90

— победа «Ливерпуля» в 1-2 гола в матче с «Зальцбургом» с коэффициентом 2.70

— победа «Барселоны» в матче с «Интером» с коэффициентом 5.70

— тотал фолов больше 23,5 в матче «Лион» — «РБ Лейпциг» с коэффициентом 1.85

— «Челси» забьёт 1-2 гола в матче с «Лиллем» с коэффициентом 2.08

— победа «Атлетико» в матче с «Локомотивом» с коэффициентом 1.16

— победа «Ювентуса» в матче с «Байером» с коэффициентом 3.60

— победа «Реала» в матче с «Брюгге» с коэффициентом 2.20

— победа «Манчестер Сити» в матче с загребским «Динамо» с коэффициентом 1.80

— тотал фолов больше 20 в матче «Наполи» — «Генк» с коэффициентом 1.85.

Итоговый коэффициент экспресса составил 7401.05. После матчей Лиги чемпионов 10 декабря выигрышными оказались пять из шести ставок, а во встрече «Боруссия Д» — «Славия» был зафиксирован возврат.

В четырёх из пяти матчах 11 декабря нужный клиенту БК исход не вызывал сомнений уже к середине вторых таймов. Под вопросом была только победа «Ювентуса» в поединке с «Байером». На 75-й минуте Криштиану Роналду забил гол при счёте 0:0, который в итоге стал победным.

Из-за возврата в матче «Боруссия Д» — «Славия» экспресс был рассчитан с коэффициентом 3895.30. Заключив пари на сумму 20 рублей, игрок получил 77 906 рублей.

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