«Салават Юлаев» – «Сибирь»: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на игру регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» – «Сибирь».



Ставка: победа «Сибири» с форой (+1,5) за 1.85.



«Встречаются команды, которые идут в зоне плей-офф и хотят занять как можно более высокое место в Восточной конференции. Я также считаю, что это команды, которые сейчас можно назвать одними из лучших в КХЛ. В этой игре нет явного фаворита, будет борьба по ходу всего матча, и ни одна из команд не будет иметь весомого перевеса. За счёт своей площадки какое-то преимущество будет у «Салавата», но я не уверен, что он сможет одержать победу, тем более в рамках основного времени. «Сибирь» сейчас очень хорошая команда, и она вполне способна не проиграть. Но даже если и потерпит поражение, то с минимальным счётом.



Конечно, «Сибирь» достигает более удачных результатов, играя дома. Но Уфа находится не так далеко от Новосибирска, у «Сибири» не будет длительного перелёта, и команда Николая Заварухина подойдёт к этому матчу в хорошем состоянии. Также на игре скажется отсутствие Теэму Хартикайнена, который является важным игроком «Салавата Юлаева». Это большая потеря, и она скажется на атаке уфимской команды. «Салават» не сможет много забросить, и, возможно, он более внимательно сыграет в обороне. А «Сибирь» также не будет атаковать большими силами, поэтому мы не увидим много заброшенных шайб в этой игре. Тем более это первый матч после перерыва на игры сборных, и команды сыграют осторожно», — сказал Вуйтек.



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