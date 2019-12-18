«Оксфорд» — «Манчестер Сити»: прогноз Ильи Казакова на матч 1/4 финала Кубка лиги

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка английской лиги сезона-2019/20 «Оксфорд» — «Манчестер Сити».



Ставка: «Оксфорд» не забьет за 1.90.



«Команды между собой играли в Кубке английской лиги год назад. Тогда «горожане» вынесли соперника уверенно и со свистом. Коэффициент на их победу практически 1 в этой игре. Можно ставить на то, что «Оксфорд» не забьёт, потому что команда даже в английской Лиге 1 смотрится в последнее время катастрофически бедно в атаке. Коэффициент на эту ставку разумеется не самый высокий, но зато она 100-процентно верная.



Но я бы поставил на то, что «Манчестер Сити» выиграет каждый из таймов. Мне кажется, что это тоже верный исход матча», — сказал Казаков.



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