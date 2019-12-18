«Брешия» — «Сассуоло»: прогноз Нобеля Арустамяна на игру Серии А

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 17-го тура Серии А сезона-2019/20 «Брешия» — «Сассуоло».



Ставка: ничья за 3.58.



«Матч команд, которые не претендуют на высокие места и тем не менее часто играют неплохо. Хотя в большей степени это касается «Сассуоло» — «Брешия» куда чаще проигрывает, меняет тренеров и в целом выглядит не слишком удивительно.



Поэтому я думаю, что «Сассуоло» — фаворит. Но так как матч домашний для «Брешии», так как она снова сменила наставника и пытается выйти из сложного положения, я бы поставил на лобовую ничью в этом матче. Это весьма вероятный исход, учитывая все факты.



Плюс последняя игра в году — наверное, у футболистов уже отпускное настроение. И поэтому ничья — вероятный исход», — сказал Арустамян.



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