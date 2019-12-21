«Бавария» – «Вольфсбург»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч чемпионата Германии

Известный комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч чемпионата Германии «Бавария» – «Вольфсбург».
Ставка: обе забьют + тотал больше 2,5 за 2.10.
«Совершенно очевидно, что «Бавария» — фаворит. Даже в тех матчах, в которых «Бавария» проигрывала, она создавала огромное количество моментов, много атаковала, не всегда реализовывала, но если начинала реализовывать, то мы видели, например, шесть мячей в ворота бременского «Вердера», причём большую часть из них мюнхенцы забили во втором тайме.
Мне кажется, что и «Вольфсбургу» будет тяжело конкурировать с «Баварией». Хотя эта команда оставляет очень и очень приятное впечатление. В Лиге Европы «Вольфсбург» спокойно вышел в плей-офф. Их игра довольно просто организована, но при этом она достаточно эффективна. Это много движения и ставка на Вегхорста в атаке.
«Баварии» может быть сложно в обороне, потому что эти проблемы у Мюнхена никуда не делись. Они кадровые, они объективные совершенно. У Флика сложный выбор — ставить Павара в центр, тогда Киммих нужен на правом фланге, тогда его нет в опорной зоне. А иначе кто будет играть в центре обороны? Хави Мартинес? Он не очень быстрый, уже теряющий в скорости. Боатенг? Он явно сейчас в плохой форме. То есть в каждом матче Флик становится перед такой дилеммой.
Соперники это давно поняли, они давят на эти болевые точки. Даже «Вердер» сумел забить в ворота «Баварии». Главный тренер «Вердера» Флориан Кофельдт после игры признался, что сознательно делал ставку на длинные передачи, чтобы быстрые футболисты «Вердера» оставались один в один с игроками «Баварии». Это крайне невыгодная ситуация для Мюнхена. Таким образом и создавались моменты.
Мне кажется, что «Баварии» будет сложно сыграть на ноль, проблемы никуда не делись, соперники знают, как действовать. Но даже если «Бавария» пропустит один-два, то она создаст огромное количество моментов. Тут можно совершенно точно об этом говорить. Реализация подводить долго не может.
Думаю, что «Вольфсбург» какой-то из моментов реализует, но это ему ничего не принесёт в плане очков. «Бавария» должна забивать больше. Мой прогноз — обе забьют + тотал больше 2,5 с коэффициентом 2.10».
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