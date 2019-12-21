«Гёзтепе» — «Галатасарай»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Турции по футболу

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 16-го тура турецкой Суперлиги сезона-2019/20 «Гёзтепе» — «Галатасарай».



Ставка: тотал 1-го тайма меньше 1 за 1.86.



«Галатасарай» до перерыва и «Галатасарай» после перерыва — это две разные команды. Показатели действующего чемпиона в первых таймах: 6 побед, 8 ничьих и 1 поражение, разница мячей — 9-1. Статистика вторых таймов существенно отличается: 1 победа, 9 ничьих и 5 поражений, разница мячей — 8-12.



Выездные показатели стамбульцев сильно от общих не отличаются. «Галатасарай» в первых таймах на выезде: 2 победы, 4 ничьих и 1 поражение, разница мячей — 3-1. Во вторых таймах на выезде: 1 победа, 3 ничьих и 3 поражения, разница мячей — 4-6.



«Галатасарай» пропускает в чемпионате меньше всех (13 голов после 15 туров). Кроме того, «Галатасарай» — единственная команда, которая пропустила в первых таймах только 1 гол. В 8 матчах с участием чемпиона счёт после первого тайма был 0:0. Соответственно, проходила ставка «тотал 1-го тайма меньше 1». В 4 случаях в первых таймах забивался 1 мяч и только в трёх матчах — 2.



Учитывая статистику, я поставлю на «тотал 1-го тайма меньше 1 за 1,86». Почти наверняка эта ставка пройдёт».