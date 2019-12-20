«Фиорентина» — «Рома»: прогноз Георгия Черданцева на игру Серии А

Популярный футбольный комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч 17-го тура Серии А сезона-2019/20 «Фиорентина» — «Рома».
Ставка: «Фиорентина» не проиграет за 1.60.
«Последний матч календарного года. «Фиорентина» показала неплохой футбол против «Интера»: достаточно много моментов, даже могли выиграть. Но и ничья – неплохой результат для команды, которая немножко пробуксовывает в последнее время.
«Фиорентина» и «Рома» в последние годы проводили между собой просто сумасшедшие матчи с огромным количеством забитых мячей. Но мне кажется, на сей раз много голов не будет.
Во-первых, матч не является ни для «Ромы», ни для «Фиорентины» каким-то краеугольным в настоящий момент в чемпионате. Потому что никто прямо сейчас никаких конкретных задач не решает.
Что касается всего прочего, то «Фиорентина» дома всегда с хорошим настроем выходит на матчи. А у «Ромы» тренер, который не играет в такой яркий футбол, как это пытались делать тренеры предыдущие.
Поэтому «Рома», учитывая хорошую форму и настроение «Фиорентины», сосредоточится на игре от обороны.
Да, ранний гол может эту встречу вскрыть. Но я думаю, что «Фиорентина» соберётся и проведёт хороший матч. Поэтому я бы даже рискнул взять, что «Фиорентина» выиграет, но ограничусь скромной ставкой – первая команда не проиграет. Коэффициент 1.60. Стоит попробовать», — сказал Черданцев.
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