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«Фиорентина» — «Рома», 20 декабря, прогноз и ставка на матч Серии А

«Фиорентина» — «Рома». Прогноз
Владимир Прокофьев
«Фиорентина» — «Рома». Прогноз: римляне реабилитируются за позорные 1:7
Около 11 месяцев назад «Фиорентина» унизила «Рому» в Кубке Италии. Пришло время расплаты.
Ставки / Прогнозы 0

20 декабря на стадионе «Артемио Франки» в матче 17-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» примет «Рому». Встреча начнётся в 22:45 мск. Эксперты отдают предпочтение римлянам. Сделать ставку на команду Паулу Фонсеки в букмекерских конторах можно за 2.42. Победа фиолетовых оценивается аналитиками коэффициентом 3.01.

Прогноз матча «Фиорентина» — «Рома» (20.12.2019)

Италия - Серия А. 17-й тур
20 декабря 2019, пятница. 22:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
Не начался
Рома
Рим

«Фиорентина» летом прилично пошумела в информационном поле из-за подписания контракта с Рибери, но результаты клуба со временем подтвердили самые пессимистичные прогнозы аналитиков. Фиолетовые не побеждают в Серии А уже на протяжении шести матчей и находятся ближе к зоне вылета, чем к путёвкам в Лигу Европы.

«Рома», наоборот, набрала великолепный ход. В Серии А у римлян шесть побед в восьми последних матчах, а в Лиге Европы клуб из столицы Италии ждёт бельгийский «Гент» в 1/16 финала. Паулу Фонсека демонстрирует приличные результаты и выжимает практически максимум из имеющегося состава.

В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. Впрочем, аналитики со сдержанным оптимизмом оценивают шансы римлян. Например, фора «0» на «Рому» доступна в конторах за коэффициент 1.74, что выглядит вполне надёжно. Чистую победу команды Паулу Фонсеки брать опасно, так как в родных стенах «Фиорентина» способна на многое.

В прошлом туре фиолетовые вырвали ничью с «Интером», забив на 2-й добавленной минуте. Если «Фиорентина» снова поделит очки с соперником, то мы получим возврат средств, а победа «Ромы» гарантирует нам прибыль. Почему успех хозяев выглядит маловероятным? Рассмотрим несколько аргументов.

У «Фиорентины» продолжительная серия без побед, травмированный Рибери и короткая скамейка. Фиолетовые и римляне отдыхали по четыре дня, но «Рома» к такому графику уже привыкла из-за выступления в Лиге Европы. Паулу Фонсека успешно применяет ротацию, чего не скажешь о коллеге Винченцо Монтелле.

В двух прошлых сезонах Серии А «Рома» увозила очки с «Артемио Франки», но 30 января текущего года римляне получили унизительные 1:7 в Кубке Италии. Тогда поклонники столичного клуба наверняка вспоминали те же 1:7 на «Олд Траффорд», но всё же «Фиорентина» — это не «Манчестер Юнайтед» времён сэра Алекса Фергюсона.

«Рома» наверняка захочет реабилитироваться за позорное поражение. Внутренне проблемы «Фиорентины» сыграют на руку гостям, но римляне и сами сейчас в великолепной форме. Команда Паулу Фонсеки уже в топ-4 Серии А и не намерена сбавлять обороны.

Ставка на матч «Фиорентина» — «Рома»

«Фиорентина» не может выиграть в Серии А уже на протяжении шести матчей. «Рома» набрала великолепную форму и добилась успеха в шести из восьми последних поединков во внутреннем первенстве. С коэффициентом 1.74 мы сделаем ставку на фору «0» на команду Паулу Фонсеки. Римляне постараются реабилитироваться за 1:7, полученные от фиолетовых около 11 месяцев назад.

Ставка: победа «Ромы» с форой «0» с коэффициентом 1.74.

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