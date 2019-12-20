«Спартак» – «Сочи»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» – ХК «Сочи».



Ставка: победа «Спартака» минимум в 2 шайбы за 2.60.



«Москвичи после победы сейчас — с теннисным счётом 6:0 обыграли «Витязь», Гудачек отстоял на «сухарь». И это при отсутствующем из-за болезни активном игроке атаки Мартиньше Карсумсе. Обычно после таких успехов у спартаковцев начинаются непонятные и обидные поражения. Но сейчас ребята проведут домашнюю игру, где будет так называемое сражение за четыре очка. Смогут выиграть — сразу оторвутся, так что будет просто запредельный настрой у коллектива. Думаю, хозяева смогут оформить победу в этой встрече шайбы так в две.



Не будем забывать о волевом характере сочинцев, который может им сегодня пригодиться. Южане обычно играют по счёту, но не более того. Последний рубеж у красно-белых занимает достаточно квалифицированный вратарь, который в силах помочь своей команде.



«Спартак» вообще напоминает самих себя из тех старых добрых времен, когда москвичи на равных сражались с грандами, но уступали не таким сильным и мощным коллективам. Однако в этом поединке это вряд ли случится, потому как Олег Знарок провёл со своими подопечными серьёзную разъяснительную работу. Считаю, что он прилично их намотивирует перед началом встречи. Таким образом, всё это позволит москвичам показать на домашнем льду классный хоккей и выиграть.



Что касается счёта, то абсолютно точно повторения 6:0 или подобного мы с вами не увидим. Сочинцы прекрасно умеют держать удар, хорошо чувствуют себя в обороне. Это волевая компактная команда без громких звёзд, но с достойными исполнителями. У них новый тренер, Александр Андриевский, а также немного другая, более хорошая игра плюс взаимодействия тоже на уровне. Гасить умеют своего соперника», — сказал Кожевников.



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