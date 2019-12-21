«Мальорка» — «Севилья»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 18-го тура испанской Ла Лиги сезона-2019/20 «Мальорка» — «Севилья».



Ставка: «Севилья» победит за 1.70, 2-3 гола в матче за 1.95.



«У «Севильи» наконец возвращается в строй после дисквалификации на три матча аргентинец Окампос, самый полезный футболист в группе атаки красно-белых. «Мальорка» при этом потеряла из-за удаления в прошлом туре центрального защитника Раильо. Это увеличивает шансы на победы «Севильи», уверенно идущей на третьем месте. Поставлю на ещё одну выездную победу команды Хулена Лопетеги.



При этом «Севилья» демонстрирует довольно закрытый футбол, команда за 17 туров забила лишь 21 гол и пропустила 17 мячей. Голевых феерий в матчах с участием «Севильи» ждать не приходится. Но в Пальма-де-Мальорке скучных матчей не бывает, «Мальорка» не станет слишком закрываться, так что пару голов зрители тут наверняка увидят. Мне нравится в этом матче ставка на медийный тотал — что в игре будет забито от двух до трех мячей».



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