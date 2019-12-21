«Кёльн» — «Вердер»: прогноз Романа Нагучева на матч чемпионата Германии

Известный телекомментатор Роман Нагучев дал прогноз на матч чемпионата Германии «Кёльн» — «Вердер».



Ставка: победа «Кёльна» за 2.10.



«Кёльн» набрал неплохой ход, а «Вердер», наоборот, валится. Судя по всему, у Флориана Кофельдта ничего не получается в нынешнем сезоне. Видимо, уход Макса Крузе слишком больно ударил по возможностям бременцев. Пока они не пришли в себя, можно брать победу «Кёльна».



Мне кажется, «Кёльн», в последнем туре сумевший одержать гостевую победу, сейчас дома вполне может переиграть «Вердер», который дома проигрывает «Майнцу». С другой стороны, «Вердер» после таких поражений старается играть максимально правильно и уж точно не проиграет крупно, потому что два таких проигрыша подряд — чересчур.



Мне кажется, нужно ставить на победу «Кёльна» и быть довольным».