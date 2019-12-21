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«Монако» — «Лилль»: прогноз Павла Занозина на матч чемпионата Франции 21 декабря

«Монако» — «Лилль»: прогноз Павла Занозина на матч чемпионата Франции 21 декабря
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч чемпионата Франции «Монако» — «Лилль».

Ставка: победа «Монако» за 2.10.

«Для меня стало неожиданностью, что “Монако” катастрофически плохо отыграл против “Лилля” и потерпел поражение со счетом 0:3. Придётся отыгрываться в чемпионате, ведь ситуация у “монегасков” не самая хорошая. Они довольно низко находятся в турнирной таблице, им нужно подниматься. Надеюсь, что они захотят отомстить своему сопернику за столь досадное поражение.

Кроме того, есть слухи в прессе, что очередное поражение может привести к очередной отставке Леонарду Жардима, так что, если игроки хотят сохранить своего босса, им нужно действовать очень активно. А “Лилль” весьма непростой соперник, что он подтверждает на протяжении всего сезона постоянными победами. Правда, и он тоже находится в непростом положении, если сравнивать его прошлогодние результаты с нынешними. Если бы я давал прогноз на их встречу в прошлом сезоне, то очевидно, что победа “Лилля” казалась бы самым вероятным исходом. Но когда речь идёт о сегодняшнем дне, дела обстоят уже совсем по-другому.

Мне верится, что “Монако” сумеет победить, так как моментами у этой команды чётко прослеживаются черты отлаженной игры. Иногда не хватает совсем немного, но когда-то фортуна должна ведь улыбнуться парням Жардима. Пока ещё парням Жардима.

Поэтому я предлагаю в этом поединке сделать ставку на чистую победу «Монако»».

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