«Аякс» — «Ден Хааг»: прогноз Романа Нагучева на матч чемпионата Нидерландов

Известный телекомментатор Роман Нагучев дал прогноз на матч 18-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» — «Ден Хааг».



Ставка: «Аякс» выиграет с форой (–2,5) за 1.60.



«После трёх матчей без побед «Аякс» выдал очень спорную игру против «Телстара» в Кубке. Но там играл всё-таки полуторный состав и ближайшие резервисты. В том числе ребята, которые только что получили приз, вручаемый лучшему молодому игроку, — вроде Юргена Эккеленкампа. Но вряд ли в матче чемпионата, где у «Аякса» и АЗ теперь очковое равенство, они будут уместны.



Поэтому я думаю, что абсолютно точно выйдут игроки, которые постараются не просто обыграть своего соперника, а ещё и разгромить, потому что матч «Аякс» — «Ден Хааг» — это дерби. А где, как не в дерби, было бы здорово вернуться к прежней форме?



Впрочем, для «Ден Хаага» — это тоже дерби, но они находятся не в такой форме, чтобы в данном случае постараться даже сыграть вничью. Поэтому я предлагаю такой вариант: «Аякс» выиграет с форой (–2,5)».