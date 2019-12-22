«Аталанта» — «Милан»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Серии А 22 декабря

Футбольный комментатор, спортивный журналист и главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 17-го тура Серии А сезона-2019/20 «Аталанта» — «Милан».



Ставка: обе забьют за 1.60.



«У «Аталанты» после успеха в Лиге чемпионов, понятное дело, спад. Очень много эмоций было оставлено в еврокубковых баталиях. И теперь, конечно, очень сложно настроиться на чемпионат Италии, тем более когда отнюдь не пора решающих матчей.



«Милан» играет ни шатко ни валко, у него куча проблем. В этой встрече, я думаю, будет открытый футбол, тем более учитывая факторы последнего матча в году и домашней арены «Аталанты».



Мой прогноз — обе забьют. Я думаю, это весьма вероятно».



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