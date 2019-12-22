«Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Англии

Известный комментатор Илья Казаков сделал прогноз на матч «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед» в 18-м туре английской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Ставка: победа «МЮ» всухую за 3.00, ТМ 2,5 мяча за 2.00.
«В плане исхода в этом матче всё понятно. «Уотфорд» терпит поражение за поражением, играет в откровенно скучный и убогий футбол.
«Ман Юнайтед» не проигрывает и в последнее время своими результатами заставил относиться к Сульшеру с большей симпатией, чем это было ещё месяц назад. Но несмотря на все это, я бы поставил на то, что крупной победы у «Манчестера» здесь не будет.
Мне кажется, что оптимальный вариант ставки — забьёт только одна команда («Юнайтед»), это будет низовая игра, и победа «МЮ», разумеется».
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