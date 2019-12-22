«Витязь» – ЦСКА: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ 22 декабря

Двукратный олимпийский чемпион заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» – ЦСКА.
Ставка: победа ЦСКА минимум в 2 шайбы за 1.90, обе забьют — нет за 2.95.
«Поставлю на успех московских «армейцев». Ребята на ходу. В отличном настроении после победы над СКА вернулись из Петербурга. Отлично сыграл Сорокин, выдал очередной «сухарь».
У «Витязя» же сейчас нет достойных игроков — там осталось два или три звена всего, поэтому придётся ставить неопытную молодёжь, тогда как у ЦСКА многоопытные и матёрые хоккеисты собрались в команде. Да, временно отсутствует активист Сергей Андронов, но не страшно — «армейцы» явно сильнее, преимущество будет на их стороне.
Если «Витязь» возьмёт с собой Хоттабыча на матч, то шансы будут, а так — всё говорит в пользу ЦСКА. Они вообще могут снова сухой матч выдать, учитывая то, кто будет по ту сторону баррикад. «Армейцы» сильнее на голову своих подмосковных коллег, у которых в последнее время наблюдаются проблемы как по составу в целом, так и по вратарям в частности», — сказал Кожевников.
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