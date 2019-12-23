«Амур» – «Динамо» Мн: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Амур» – «Динамо» Мн.

Ставка: победа «Амура» за 2.00.



«Для меня фаворит «Амур», так как он выступает лучше, чем его предстоящий соперник. Я считаю минское «Динамо» худшей командой КХЛ. Тем более матч будет сыгран в Хабаровске, и по этой причине минчанам будет сложно в этой игре. «Амур» одержит победу, но не жду разгрома. Всё-таки это команды, которые находятся внизу турнирной таблицы, а матчи между аутсайдерами всегда складываются непредсказуемо. У команд не такая большая разница в классе, и всё зависит от текущей формы. Сейчас «Амур» мне нравится больше, и он способен выиграть в две шайбы.



Не так давно «Амур» проиграл «Автомобилисту» (0:3). Это ожидаемый результат, так как команда из Екатеринбурга превосходит хабаровчан в классе, да и тот матч «Амур» проводил в гостях. Сейчас против Минска будет намного проще, так как игра будет дома и уровень соперника заметно отличается.



Можно отметить, что у «Амура» не сыграет Томаш Зогорна, который сейчас является одним из лучших игроков. Он длительное время находится в команде, так же как и его брат Гинек Зогорна. Отсутствие Томаша в составе — большая потеря для Хабаровска, но против «Динамо» «Амур» способен справиться и без него.



Вообще, «Амур» сейчас можно считать самым чешским клубом КХЛ. У них в команде пять игроков из Чехии, которые на сегодня являются лидерами своей команды. Они хорошо вписались в состав хабаровского клуба, так как если есть 2-3 игрока одной национальности в команде, то уже другим игрокам из этой же страны проще адаптироваться. В этой игре чехи также способны себя проявить и помочь команде добиться победы в домашнем матче», — сказал Вуйтек.



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