Эксперты: «Зенит» не продаст Дриусси в «Интер Майами» в зимнюю паузу

Агент игрока питерского «Зенита» Себастьяна Дриусси Эрнан Берман сообщил, что форвард не перейдет этой зимой в клуб МЛС «Интер Майами», которым владеет экс-полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм. По словам Бермана, американский клуб приобретет другого футболиста – колумбийца Рохера Мартинеса из мексиканской «Америки».
После этого сообщения букмекеры обновили котировки на возможный трансфер аргентинца в МЛС. Поставить на то, что до 2 марта Дриусси всё же станет новичком «Интера», можно с коэффициентом 2.40. Это примерно 39% вероятности. Сделать ставку на то, что аргентинский нападающий останется в Санкт-Петербурге, можно за 1.50 (61%).
По словам агента Дриусси, «Интер Майами» готов был купить его подопечного за 25 млн долларов.
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