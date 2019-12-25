«Амур» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 25 декабря

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Амур» — «Торпедо».



Ставка: победа «Торпедо» с форой (-1,5) за 3.65.



«Удивительная метаморфоза происходит с нижегородским клубом прямо на наших глазах. Смотрите сами: из паузы, посвящённой Кубку Первого канала (даром сто лет не нужного самому Первому каналу), «Торпедо» вышло так лихо, что тут же дома «всухомятку» влетело «Барысу». После этого матча у нижегородцев начинался китайско-дальневосточный вояж, и перспективы на него выглядели весьма невзрачными. Но «Торпедо» положило семь шайб «Куньлуню», а потом ещё пять «Адмиралу». Причём во Владивостоке вовсе не пропустило.



Теперь на повестке дня «Амур», который в этой самой дальневосточной серии завсегда считался для нижегородцев палочкой-выручалочкой, позволявшей возвращаться с самого дальнего выезда в сезоне не только с икрой и крабами, но ещё и с какими-то очками.



То есть надо понимать, что «Торпедо» во время «каникул» груши не околачивало, баклуши не било, а не вылезало с катка и тренажёров. Видимо, Немировски отпустил команду непосредственно перед «Барысом», поэтому его команда и выглядела в матче с казахстанцами столь некошерно. Но дальше-то полетела — и кто её теперь остановит?



«Амур»? Тот самый «Амур», который два с половиной периода «горел» со страшной силой минчанам? Тем минчанам, которые после первой шайбы лопнули, как перезревшая дыня, и тут же получили ещё три. Ну, достойные соперники. А против побежавшего, но самое главное забивающего «Торпедо» — как?



Лично мне кажется, что никак. «Торпедо» выиграло у «Амура» восемь из десяти последних «междусобойчиков». Выиграет и девятый. Причём в основное время и с неплохой разницей в пару-тройку шайб».



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