ЦСКА — «Динамо» Москва: прогноз Максима Лебедева на дерби КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ ЦСКА — «Динамо» Москва.
Ставка: ничья за 4.70.
«Любит у нас КХЛ заставить кого-нибудь поиграть два дня подряд. И теперь под эту любовь попал ЦСКА, накануне игравший с «Магниткой».
Думаете, у бело-голубых по этому случаю появляются шансы? Вполне возможно. В последнее время матчи между этими соперниками выходят, во-первых, низовыми, а во-вторых, упорными до невозможности. Но вместе с этим «Динамо» в последний раз обыгрывало «армейцев» в регулярном чемпионате аж в январе 2017-го. А семь последующих матчей доблестно проиграло.
С учётом всего вышеизложенного и повышенной измотанности ЦСКА будет правильным поставить на почти нерезультативную ничью в основное время. А дальше «армейцы» бело-голубых домытарят».
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