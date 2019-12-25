ЦСКА — «Динамо» Москва: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ 25 декабря

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20 ЦСКА — «Динамо» Москва.



Ставка: итоговая победа «Динамо» за 3.70.



«Все букмекеры тотально уверены в том, что ЦСКА обыграет «Динамо», а тотал в этом матче будет меньше 4,5. Посмотрите коэффициенты, они очень маленькие именно на такие ставки. Вы можете их брать, в этом уверены все, но лично я не хочу – ради таких маленьких коэффициентов не стоит так рисковать.



Посмотрите, как ЦСКА играл с «Динамо» в этом регулярном чемпионате – две победы со счётом 2:1. Корреспонденты на пресс-конференции спрашивали Владимира Крикунова, чего не хватает его команде, чтобы обыграть ЦСКА. Крикунов отвечал прямо: нам не хватает мастерства. ЦСКА побеждает «Динамо» на классе из раза в раз. Они также встречались весной в плей-офф, где «Динамо» уступало из матча в матч с разницей в одну шайбу. Выиграли только один матч из пяти, да и то в овертайме. Всегда чего-то не хватало московскому «Динамо» в матчах с ЦСКА.



Заметьте, «Динамо» отдыхало три дня, а ЦСКА играет на следующий день – 24 декабря у ЦСКА был матч с «Магниткой». Он сложился очень тяжело. Сергей Мозякин открыл счёт, ЦСКА сравнял, но потом «Магнитка» опять забила и вела 2:1. Но усилиями Михаила Григоренко, который сделал дубль, ЦСКА вырвал победу со счётом 3:2 на характере.



Я выбрал рисковую ставку – итоговая победа «Динамо» за 3,70. Почему я это делаю? Я играю от противного – ЦСКА мало отдыхал, он измотан «Магниткой». У ЦСКА будет играть второй вратарь Юхансон, а не Сорокин. Не может «Динамо» всё время проигрывать ЦСКА в одну шайбу. Может, наконец-то «Динамо» дожмёт ЦСКА хотя бы в основное время. У «Динамо» в последнее время очень хороша атака, которая в последних двух матчах забросила 11 шайб. Шипачёв и Яшкин – лучшая связка чемпионата КХЛ. У «Динамо» есть кому забивать, команда набрала форму к декабрю», — полагает Лысенков.



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