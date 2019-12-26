«Борнмут» – «Арсенал»: прогноз Ильи Казакова на матч английской Премьер-лиги

Известный комментатор Илья Казаков сделал прогноз на матч «Борнмут» – «Арсенал» в 19-м туре английской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: ТМ 2,5 мяча за 2.45, «Борнмут» не забьет за 3.65, победа «Арсенала» за 2.00.



«У «Борнмута» только одна победа в последних матчах. Команда проигрывает игру за игрой и уже скатилась на 14-ю строчку в турнирной таблице. «Арсенал», в принципе, недалеко ушёл. У него лишь одна победа в последних играх. Мне кажется, что «Борнмут» — тот соперник, который «Арсеналу» не помеха. Не так давно, в прошлом году, он неплохо сыграл против «канониров», обменявшись победами, но на мой взгляд это, опять-таки, не то время и не та история, чтобы события этого матча повторились.



Я предлагаю ставки — низ, «Борнмут» не забьёт и победа «Арсенала».



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