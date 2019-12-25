Эксперты не верят в победу Медведевой на чемпионате России по фигурному катанию

26-29 декабря в Красноярске пройдёт чемпионат России по фигурному катанию. Все соревнования будут показаны на сайте Первого канала.

Букмекеры назвали основных претенденток на победу в женском одиночном катании. 27 декабря состоится короткая программа, а 28 декабря — произвольная программа.

Главными фаворитками в женском одиночном катании считаются Алёна Косторная (1.52) и Александра Трусова (2.40). Следом идут Евгения Медведева и Анна Щербакова (по 5.00).

Поставить на победу Елизаветы Туктамышевой можно с коэффициентом 7.00, успех Софьи Самодуровой идёт у аналитиков за 10.0.

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