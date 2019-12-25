Эксперты не верят в победу Медведевой на чемпионате России по фигурному катанию
26-29 декабря в Красноярске пройдёт чемпионат России по фигурному катанию. Все соревнования будут показаны на сайте Первого канала.
Букмекеры назвали основных претенденток на победу в женском одиночном катании. 27 декабря состоится короткая программа, а 28 декабря — произвольная программа.
Главными фаворитками в женском одиночном катании считаются Алёна Косторная (1.52) и Александра Трусова (2.40). Следом идут Евгения Медведева и Анна Щербакова (по 5.00).
Поставить на победу Елизаветы Туктамышевой можно с коэффициентом 7.00, успех Софьи Самодуровой идёт у аналитиков за 10.0.
Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК».
- 25 декабря 2019
-
11:30
-
11:00
-
10:35
-
10:00
-
09:00
- 24 декабря 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:16
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 23 декабря 2019
-
20:00
-
19:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:32
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 22 декабря 2019
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:35
Партнерский контент