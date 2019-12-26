Чехия U20 — Россия U20: прогноз Дениса Казанского на матч МЧМ-2020 26 декабря

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Молодёжного чемпионата мира 2020 Чехия U20 — Россия U20.



Ставка: победа сборной России с форой (-1,5) за 1.87.



«Всё то, что сейчас происходит с погодой в Москве, не намекает на декабрь и на Новый год. Но в ящике — это уже совсем другое дело. Начинается молодёжный чемпионат мира. Команда Валерия Брагина едет туда, как обычно, одним из фаворитов.



Мне кажется, что в этом году сборная даже сильнее, чем в прошлом. Финал вполне ожидается. Первая игра — против Чехии, а это домашняя команда. Сами понимаете, какая там будет поддержка у чехов.



Сложно говорить перед первой игрой. Наши хороши, наши провели подготовительные матчи великолепно, разгромив словаков. Это было мощно. Чехи проиграли шведам, но победили словаков, хоть и немного скромнее. Всё равно наши — фавориты и должны победить.



Но я бы пока не говорил о разгроме в первой встрече. У чехов не самые яркие молодёжные сборные, но в первом домашнем матче они упрутся.



С форой (-1,5) сборную России можно взять. Не думаю, что будет разгромный счёт. Не в стилистике команды Брагина в первом же матче вот так вот улетать вперёд, поэтому аккуратный старт, а именно — Россия с форой (-1,5)».