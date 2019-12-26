Чехия U20 — Россия U20: прогноз Павла Лысенкова на матч МЧМ-2020

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч группы B молодежного чемпионата мира 2020 Чехия U20 — Россия U20.
Ставка: победа России с форой (-1,5) за 1.90.
«В двух словах, сборная России имеет три атакующих звена, а четвёртая тройка будет сдерживать лидеров соперника. Вратари у нас в порядке, и это одна из сильных наших команд за последние МЧМ.
Весь вопрос, что собой представляет Чехия. Хозяева в воскресенье обыграли словаков (4:2) в товарищеском матче, причём до последней минуты держался счёт 2:2, пока не забил Якуб Лауко, а Яромир Пытлик отправил шайбу в пустые ворота.
Я бы здесь рискнул с кэфом, что Россия победит с разницей минимум в две шайбы, то есть фора минус (1,5). За это дают 1,90, и для старта молодёжного чемпионата мира мне это кажется нормальным ходом», — полагает Лысенков.
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