«Даллас» — «Сан-Антонио»: прогноз Владимира Гомельского на матч НБА 27 декабря

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА сезона-2019/20 «Даллас» — «Сан-Антонио».



Ставка: ТБ 231 очка за 2.35, победа «Спёрс» с форой (+8,5) за 1.63.



«Даллас» идет на 5-м месте на Западе, 19 побед и 10 поражений. В команде тренера Рика Карлайла не играл в последних матчах лидер — основной разыгрывающий Лука Дончич. Ожидается, что против «Сан-Антонио» он уже сможет выйти на площадку. Без него стартовый состав выходил на площадку так: разыгрывающий Джэйлен Брансон, атакующий защитник Тим Хардэуэй, легкий форвард Дориан Финни-Смит, мощный форвард Кристапс Порзингис, центровой Дуайт Пауэлл.



Естественно, что роль лидера атак перешла к Порзингису. Но и Брансон с Хардэуэйем, и Финни-Смит играли результативно. Нужно отметить важных игроков ротации: атакующий защитник Делон Райт, легкий форвард Райан Брокхофф и мощный форвард Макси Клебер играли очень хорошо. Менее заметны были разыгрывающий Сет Карри и центровой Бобан Марьянович. Они и времени получали меньше. «Даллас» набирает по 117,2 очка за матч (4-е место в НБА), а также занимает 2-е место по подборам.



«Сан-Антонио» идет на 9-м месте на Западе, 12 побед и 17 поражений. Все основные игроки команды здоровы за исключением центрового Дрю Юбэнкса, который не играл важной роли в ротации. В старте выходят: разыгрывающий Брин Форбс, атакующий защитник Деджонте Мюррей, легкий форвард ДеМар ДеРозан, мощный форвард Трей Лайлс и центровой ЛаМаркус Олдридж.



В ротации стабильно участвуют защитники Пэтти Миллс, Деррик Уайт и Марко Белинелли, нападающие Лонни Уокер, ДеМарре Кэррол и Руди Гэй, центровой Якоб Пельтль. Как видите, это 12 человек. Однако в защите «Сан-Антонио» пропускает 115,7 очка за матч. Это проблема, которую тренер Грегг Попович никак не может решить», — сказал Гомельский.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.